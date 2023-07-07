Не только "Новое Единство". Ринкевич видит достойных кандидатов на пост главы МИД в нескольких партиях

В нескольких представленных в Сейме партиях есть достойные кандидаты на пост министра иностранных дел, в том числе в "Новом Единстве", заявил действующий глава Министерства иностранных дел (МИД) и новоизбранный президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя слова премьер-министра Кришьяниса Кариньша о том, что следующим министром иностранных дел может стать член "Нового Единства".

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На вопрос о том, какими будут его первые задачи в качестве президента государства, Ринкевич заявил, что начало будет динамичным. В субботу, 8 июля, он на внеочередной сессии Сейма даст торжественную клятву президента, а 9 июля состоится завершающий концерт Праздника песни и танца, в том числе запланированы встречи с несколькими иностранными гостями, которые приглашены на мероприятие. В свою очередь, первый рабочий визит Ринкевича состоится 10 июля, когда он отправится в Эстонию.

"Конечно, будут и ознакомительные встречи, и обсуждения работы как с руководителями независимых учреждений, так и с членами правительства. Начало работы будет интенсивным. В каком-то смысле лето даже благодарно, так как интенсивность работы Сейма и правительства немного уменьшается, но я не планирую отпуск и мне будет чем заняться", — заявил Ринкевич.

Между тем, на вопрос о том, какое наследие он оставит новому министру иностранных дел, политик подчеркнул, что служба иностранных дел, дипломаты являются профессиональными, мотивированными и не зависят от всякого рода политических перипетий, работают во имя высших интересов страны. Ринкевич поблагодарил свою команду в МИД за сотрудничество и поддержку. Кроме того, любой следующий министр иностранных дел может рассчитывать на поддержку профессиональных коллег.

Ринкевич пояснил, что любому новому министру нужно время, чтобы изучить основы, что вполне нормально, и обычно это занимает три-четыре месяца. Он также отметил, что в МИД есть ряд начатых работ, за которыми необходимо присмотреть и потом продолжить их, например, программу по реконструкции Украины.

"Список дел длинный, а новый министр может рассчитывать на мою полную поддержку — если он захочет получить совет, я готов его дать, если не захочет, не буду навязываться, поскольку у каждого своя работа — у президента своя, у министра своя. Я знаю и чувствую, что поддержка и профессионализм коллег в МИД будут такими, что новому министру будет легко приступить к работе", — заявил новоизбранный президент.

На вопрос о том, как он относится к получению поста президента, зная, что Эгилс Левитс имел один из самых низких рейтингов среди президентов, а также понимая, что часть общества оценивает победу Ринкевича с поддержкой, он подчеркнул, что в нашем обществе существуют крайне противоположные мнения по многим вопросам, и во многих вещах мы находимся на разных позициях.

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"Однако, учитывая написанное в Сатверсме и традиции института президента, конечно, максимально нужно уметь объединить людей, а не расколоть их. Есть принципиальные вещи, где это невозможно. Например, мы не можем в контексте агрессии России против Украины сказать, что это все не так однозначно и делать вид, что ничего не происходит. Нет, это одна из очень важных разделительных линий", — подчеркнул Ринкевич.

По его словам, то же самое относится к использованию языка в политике и повседневной жизни. Для Ринкевича ннеприемлемо, что где-то по-прежнему требуется знание русского языка в Латвии, где все должны знать латышский язык. В свою очередь, для тех, кто не выучил латышский язык за 30 лет, самое время его выучить.

"Нельзя будет по-другому. Нам нужно знать государственный язык. Если не можешь сдать экзамен один раз, нужно пробовать второй раз. Пугать тех, у кого не получается, массовыми депортациями тоже недопустимо. Мы должны создать такие условия, в которых латышский язык везде доминирует. Нужно латышизировать Латвию", — заявил Ринкевич.

Министр иностранных дел указал на еще один принципиальный вопрос: нужно четко заявить, что те, кто объединяются под этими принципами конституции Латвии и государственного языка, кто видит Латвию как независимую европейскую страну, а не какую-то часть "русского мира", наши. Ринкевич признал, что это не простые вопросы и их нельзя решить одной речью, одним законом или приказом. По его мнению, это очень кропотливая, скрупулезная ежедневная работа, маленькими шажками, потому что большого прорыва здесь нельзя добиться.

Министр также пояснил, что мы уже много лет были отравлены различной пропагандой, мы не всегда были успешны в политике интеграции, о чем было много разговоров. Ринкевич больше всего боялся бы снова писать какую-то длинную программу, план или стратегию, что мы мастерски умеем.

"Писать долго и красиво, а потом отложить в сторонку и забыть. Моя цель — максимально, конкретными делами, шаг за шагом искать общее, а не подчеркивать различия, искать способ, как сплотить, который нас объединяет, а не то, что нас разделяет. Понятно, это не будет просто, у людей всегда будут разные мнения. С одной стороны меня пугает этот очень высокий, даже очень противоречивый эффект ожиданий от президента. Посмотрим, как у меня дела будут идти через год", — подытожил Ринкевич.