"Не врите о путешествиях!" Латвийские врачи просят пациентов не скрывать информацию

"Я призываю не скрывать то, что вы были за границей или у вас был контакт с теми, кто вернулся из-за границы. Мы каждый день сталкиваемся с ситуацией, когда пациент утаивает эту информацию в разговоре с диспетчером скорой, а затем продолжает отрицать этот факт уже во время вызова бригады", — заявила в пятницу на пресс-конференции руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле. Позже такой же призыв она опубликовала в соцсетях.

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"Только после того, как человек провел некоторое время в приемном отделении, врачи узнают о том, что у него был или контакт с заболевшим, или путешествие. Такие действия ставят под угрозу не только нашу работу, но и работу всех медиков Латвии. Они могут привести к ситуации, когда врачи начнут болеть, и возможность получить помощь будет ограничена", — заявила Ципуле.

С таким же призывом выступил председатель правления больницы Паула Страдыня Риналдс Муциньш. По его словам, пациенты часто скрывают конкретные факты и подвергают персонал больницы и других пациентов опасности. "Конечно, мы к любому пациенту относимся как к потенциально инфицированному Covid-19. Пожалуйста, рассказывайте нашему персоналу историю и условия, при которых вы заболели — были ли вы или ваш родственник за границей. Это защитит нас и пациентов, а также позволит нам сохранять готовность. Помощь на соответствующем уровне будет оказана в любом случае, даже есть есть подозрения на Covid-19", — отметил Муциньш.

Ципуле также отметила, что люди на улицах продолжают не соблюдать правила безопасности и не предоставляют эпидемиологам необходимую информацию.

Ранее уже сообщалось, что с 13 марта по 14 апреля в Латвии в связи с распространением вируса Covid-19 действует чрезвычайная ситуация. В стране введен ряд ограничений.