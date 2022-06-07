Не загорать с 11.00 до 16.00. Ультрафиолетовое излучение солнца достигло высокого уровня

С наступлением теплой погоды упало содержание озона в стратосфере и повысился ультрафиолетовой радиации.

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Данные как из Финляндии, так и из Эстонии свидетельствуют о том, что в солнечное время индекс ультрафиолетового радиации посреди дня в Латвии составляет шестой-седьмой уровень.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии замерял ультрафиолетовое облучение только в Руцаве, где индекс ультрафиолетового излучения в воскресенье составил шесть пунктов, а в понедельник — пять.

С 11.00 до 16.00 не рекомендуется находиться долгое время на солнце. Люди с особо чувствительной кожей, не соблюдая предосторожность, могут обгореть на солнце за 15 минут.

Во избежание ожогов, которые являются основным фактором риска развития злокачественных новообразований кожи, в начале сезона загара следует находиться на солнце лишь короткое время, затем продолжительность можно увеличить. Без солнцезащитного крема желательно загорать только утром или вечером.

Выходя на улицу в солнечную погоду, желательно надевать головной убор, солнцезащитные очки и защитную одежду светлых тонов. Рекомендуется оставаться в тени или пользоваться зонтиком, но следует учитывать, что многие поверхности, особенно вода и песок, отражают ультрафиолетовые лучи, поэтому тень иногда защищает только на 50 процентов.

Каждый год самое интенсивное солнечное ультрафиолетовое излучение в Латвии приходится на июнь и первую половину июля.