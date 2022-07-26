Neatkarīgā: в Латвии от оспы обезьян будут прививать медиков

Пока в Латвии зарегистрировано несколько случаев обезьяньей оспы, но государство собирается подать заявку на получение хотя бы небольшого количества доз вакцины от этого вируса для иммунизации врачей, работающих с зараженными. Об этом пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.

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Согласно последним данным, оспа обезьян распространяется по всей Европе. На данный момент наибольшее количество зараженных зарегистрировано в Испании (3125), Германии (2191) и Великобритании (2115).

Специфической вакцины или лечения от оспы обезьян не существует, однако вакцина против оспы также может защитить и от нового вируса. В свою очередь, оспа как болезнь была ликвидирована в 1980 году, тогда была прекращена и вакцинация жителей против этого вируса.

Поскольку вакцина против оспы может также защитить от оспы обезьян, ученые немедленно приступили к ее оценке. В Европе в настоящее время известна противооспенная вакцина Imvanex, которая одобрена в Европейском союзе в 2013 году. Комитет по регистрации лекарственных средств Европейского агентства по лекарственным средствам рекомендует расширить использование этой противооспенной вакцины для защиты взрослых от обезьяньей оспы.

Препарат содержит ослабленный штамм вируса Vaccinia, который называют "модифицированным Vaccinia вирусом Анкара". Он похож на оспу, поэтому вакцина против оспы может также использоваться против оспы обезьян, так как оспа и обезьянья оспа похожи. Держателем регистрационного удостоверения на эту вакцину является Bavarian Nordic.

Cпециалист Государственного агентства лекарств (ZVA) Дита Окмане рассказала газете Neatkarīgā, что Imvanex готовит тело к защите от вирусов оспы, обезьяньей оспы и Vaccinia (похож на оспу, только с более легким течением болезни). Из-за сходства вируса в этой вакцине с этими заболеваниями ожидается, что антитела, выработанные против него, защитят от оспы обезьян и оспы.

Официально оспа побеждена с 1980 года, последний случай заболевания был зарегистрирован в 1977 году. Специалисты предполагают, что люди, которые были привиты от оспы в Латвии до 1980-х годов, вероятно, защищены от заражения обезьяньей оспой.

Однако данные Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний о возрасте заболевших в этом году показывают, что обезьяньей оспой заразились люди разного возраста, в том числе старше 50 лет, которые теоретически также могли быть привиты от оспы. Больше всего болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет — почти 4000 случаев. Заразились пять человек в возрасте до 17 лет, 2274 человека в возрасте от 41 до 50 лет, 809 человек в возрасте от 51 до 60 лет и еще 168 человек старше 61 года.

В Латвии в настоящее время паника из-за обезьяньей оспы не ощущается, поэтому нет беспокойства по поводу вакцин против этой инфекции. Приобрести Imvanex можно будет в рамках совместных закупок Еврокомиссии, в которых Латвия также подала заявку на свою долю вакцин, а именно на 1400 доз. Это означает, что такого количества доз Imvanex хватило бы для вакцинации 700 человек. На данный момент Латвия планирует вакцинировать лишь очень узкий круг людей — в основном врачей, которые работают или могли бы работать с больными обезьяньей оспой.