Небо над Латвией затянула желтоватая дымка: это следы песчаных бурь

В четверг небо над Латвией затянуло дымкой. Облака частично состоят из пыли, которая задерживает часть солнечных лучей, и поэтому все вокруг становится желтоватого оттенка.
Эта пыль в воздухе образовалась из-за пожаров и песчаных бурь на юго-востоке Европы, Ближнем Востоке и Азии.
Эта дымка никак не связана с влажностью воздуха — влажность воздуха в четверг ниже, чем в предыдущие дни.
Латвийский центр среды, геологии и метеорологии сообщает, что качество воздуха в Латвии хуже не стало, но температура чуть ниже, чем прогнозировалось. В час дня в восточной части страны, где дымка плотнее всего, воздух прогрелся только до +12..+16 градусов.
Dūmaka Latvijas debesīs, kas patlaban visbiezākā Latgalē, varētu būt putekļi un dūmi no austrumiem, varbūt no ugunsgrēkiem Krievijā. Tie kavē gaisa sasilšanu; nevajadzētu būt jūtamai ietekmei uz gaisa kvalitāti piezemes slānī. https://t.co/AoKaYYcRlx pic.twitter.com/p4nWrdIWTC— Jānis Trallis (@meteozinas) October 1, 2020