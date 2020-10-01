Небо над Латвией затянула желтоватая дымка: это следы песчаных бурь
Foto: LETA

В четверг небо над Латвией затянуло дымкой. Облака частично состоят из пыли, которая задерживает часть солнечных лучей, и поэтому все вокруг становится желтоватого оттенка.

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Эта пыль в воздухе образовалась из-за пожаров и песчаных бурь на юго-востоке Европы, Ближнем Востоке и Азии.

Эта дымка никак не связана с влажностью воздуха — влажность воздуха в четверг ниже, чем в предыдущие дни.

Латвийский центр среды, геологии и метеорологии сообщает, что качество воздуха в Латвии хуже не стало, но температура чуть ниже, чем прогнозировалось. В час дня в восточной части страны, где дымка плотнее всего, воздух прогрелся только до +12..+16 градусов.

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