Небольшие вузы смогут получить статус университета, если докажут свои академические способности

Если вуз в оценке научных учреждений получит оценку четыре и выше, то для получения статуса университета Министерство образования не будет учитывать минимальное количество студентов. Об этом в эфире LTV сказала министр образования Илга Шуплинска (НКП), передает LETA.

Шуплинска объяснила, что количество студентов важно в достижении результата — для этого необходимо концентрированное размещение студентов и преподавателей. Однако благодаря давлению отрасли и осознанию того, что количественные критерии не могут быть решающими, министерство предусмотрело исключение.

Шуплинска указала, что сейчас проходит оценка научных учреждений. Она предложила дать возможность претендовать на статус университета вузам любого размера, которые имеют оценку четыре и выше.

"Это возможность доказать силу и способности университета по качественным критериям для Даугавпилсского и Лиепайского университета, столь часто фигурирующих в СМИ", — сказала Шуплинска.

Как уже сообщалось, Министерство образования разработало концептуальное сообщение о смене внутреннего управления вузов. Цель реформы — повысить конкурентоспособность латвийских вузов. В числе предложений — установить минимальное число студентов, необходимое для получения статуса университета. Речь идет о 4000 студентов. Помимо этого критерия, в вузе регулярно должны присваиваться докторские степени, вуз должен иметь публикации международно признанных научных изданиях, а 65% персонала должны иметь докторскую степень.

На данный момент под эти критерии попадают только четыре вуза — Рижский университет им. Страдиня, Латвийский университет, Рижский технический университет и Латвийский сельскохозяйственный университет.