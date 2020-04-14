Недавно оштрафованного на 2000 евро за несоблюдение карантина больного Covid-19 оштрафовали опять

В понедельник Госполиция повторно оштрафовала на 2000 евро больного Covid-19, который не соблюдал карантин. Таким образом, он должен заплатить уже 4000 евро, сообщает LETA.

Прошлый раз мужчина 1989 года рождения был оштрафован за подобное нарушение 10 апреля. Как и тогда, полиция пришла проверить, соблюдает ли он режим строгой самоизоляции. Дома нарушителя не оказалось, он появился через некоторое время, столкнувшись с полицейскими возле своей двери. По его словам, он ездил заправить машину.

Первый раз он тоже выехал из дома на машине. Оба раза мужчину наказали максимальным штрафом — 2000 евро. Физические лица за несоблюдения ограничений, наложенным режимом ЧС, могут быть оштрафованы от 10 до 2000 евро, юридические — от 140 до 5000 евро.

За повторное нарушение режима ЧС уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы, принудительных работ или денежного штрафа. Однако представитель Госполиции Гита Гжибовска пояснила агентству LETA, что для того, чтобы за подобное нарушение наступила уголовная ответственность, должны быть серьезные последствия. В данном случае их констатировано не было, поэтому мужчина отделался штрафом.