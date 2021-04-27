Неделя началась со скромных темпов вакцинации
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В понедельник первую прививку от Covid-19 получили 1911 человек, а вторую - 1267 человек. В сумме были вакцинированы 3178 жителей, сообщает LETA со ссылкой на Национальную службу здравоохранения.

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Агентство отмечает, что неделя началась с более медленного темпа вакцинации. На прошлой неделе в среднем за день были привиты около 6500 человек, а 21 апреля был побит рекорд темпа вакцинации - прививку получили неполные 10 000 человек.

В понедельник прививку получили в основном пожилые люди, хронические больные, педагоги и работники оперативных служб. Вакцинацию обеспечивали 106 учреждений, из них больше всего прививок было сделано в Детской больнице, Veselības centru apvienība (VCA) и Восточной больнице.

67% прививок приходятся на вакцину производства Moderna.

До сих пор первую прививку от Covid-19 получили 222 798 человек (11,76% жителей), а обе дозы - 39 804 человека (2,1% жителей).

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