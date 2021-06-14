Неделя перед Лиго будет солнечной и жаркой

На этой неделе в Латвии будет преимущественно сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики. Начнется самая сильная за последние два лета волна жары, которая захватит и начало будущей недели.

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Во вторник, 15 июня, небо ненадолго затянется облаками, и во многих местах пройдут дожди. В остальные дни недели ожидается солнечная погода, а на следующей неделе вероятность дождя и грозы увеличится.

Со среды, 16 июня, погоду начнет определять антициклон. В самые жаркие моменты температура воздуха может достигать +28...+33 градуса, что будет максимальной температурой в Латвии за последние два года и превысит температурные рекорды отдельных дней. Ожидаются и тропические теплые ночи - температура воздуха в отдельные ночи будет держаться выше +20 градусов.

Жара уменьшит количество озона в стратосфере - ожидается более интенсивное ультрафиолетовое излучение, чем обычно. Следует избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей с 11:00 до 16:00.

На Лиго жара может отступить, возможны дождь и гроза.