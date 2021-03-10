Негосударственные организации помогут разработать понятные предложения по дальнейшим ограничениям
Foto: LETA

Социальные партнеры и представители негосударственных организаций (НГО) помогут разработать понятные предложения по дальнейшим ограничениям из-за пандемии коронавируса. Об этом договорились в среду правительство и его социальные партнеры на встрече группы стратегического управления по ограничению распространения Сovid-19.

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В среду группа заслушала информацию об умеренном сценарии стабилизации эпидемиологической ситуации, которую правительство концептуально поддержало во вторник. Этот сценарий подразумевает увеличение числа людей, которые должны будут работать удаленно.

Партнеры правительства представили свои предложения о том, как наиболее эффективно бороться с пандемией. По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, никаких противоречий между сценарием правительства и предложениями партнеров нет.

Представитель НГО Инесе Вайваре призвала учитывать не только экономические, но и социальные аспекты при принятии решений о дальнейших шагах по обеспечению эпидемиологической безопасности. Она предложила учитывать такие аспекты, как психоэмоциональное настроение общества, и расширить меры социальной поддержки.

Генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД) Лига Меньгелсоне призвала правительство к тому, чтобы концептуально поддержанные предложения оставались ясными и понятными и после окончательного утверждения в Кабинете министров. Также она отметила, что для того, чтобы люди соглашались работать удаленно, нужна мотивация.

Стороны договорились, что партнеры правительства и представители НГО будут участвовать в предстоящем заседании группы по оперативному управлению в среду.

Кариньш отметил, что умеренный сценарий стабилизации эпидемиологической ситуации — наилучший, в то же время при быстром ухудшении эпидемиологической ситуации необходимо будет принимать решение о более жестких ограничениях.

При этом премьер согласился с тем, что думать о модели безопасной жизни после окончания пандемии необходимо уже сейчас.

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LETA

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