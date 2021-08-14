Неграждан от натурализации по-прежнему удерживает неуверенность в своих знаниях
Foto: LETA

В 2019 году 23% опрошенных неграждан указали, что они не натурализуются, так как сомневаются в своих знаниях, сообщает Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP). В то же время знания латышского языка у 57% неграждан были достаточными для сдачи экзамена.

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С 2011 году опросы и исследования показывают, что более половины неграждан Латвии владеют латышским языком на уровне, достаточным для сдачи экзамена по натурализации. Это уровень разговорной речи, отмечает PMLP.

Тем не менее, из года в год практически неизменной остается доля неграждан, неуверенных в своих знаниях. В 2011 году сомнения выразили 27% респондентов, а позже эта доля колебалась от 23% до 21%.

"Мнение, что они не смогут пройти проверки, необходимые для натурализации, в основном высказывали люди старшего поколения — в возрасте от 50 лет, в свою очередь, молодые люди в возрасте до 29 лет чувствуют себя гораздо спокойнее и увереннее в своих знаниях", — указала представитель PMLP Кристина Бишофа.

Больше всего сомневающихся неграждан проживает в Латгалии, где в региональном срезе самые слабые знания латышского языка. В то же время в Риге и Лиепае знания латышского среди неграждан лучше. В связи с этим PMLP приглашает всех желающих проверить свои знания при помощи инструмента самопроверки.

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