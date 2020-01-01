Негражданином Латвии больше стать нельзя

С этого года вступает в силу инициированный бывшим президентом Латвии Раймондом Вейонисом Закон об автоматическом предоставлении латвийского гражданства детям неграждан. Новый порядок запрещает присваивать статус негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года, если родители ребенка не захотят для него гражданства другой страны или ребенок не будет гражданином другой страны, сообщает агентство LETA.

Планируется, что изменения коснутся лишь небольшого количества детей, так как, по данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2016 году негражданами зарегистрировали 47 детей, в 2017 году — 51 ребенка, а в 2018 году — 33 ребенка.

Экс-президент Латвии вносил этот законопроект на рассмотрение еще при 12-м созыве Сейма. Он хотел искоренить систему, когда "у детей при рождении такой же статус, как у бывших граждан СССР". Но инициатива в тот раз была отклонена. В марте прошлого года, под конец своего президентского срока Вейонис подал поправку о детях неграждан повторно уже в новый Сейм. "Дети, родившиеся в Латвии, должны стать ее гражданами. Если же родители хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть пишут заявление и выбирают для детей гражданство другой страны", — заявил он.