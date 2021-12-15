Нехватка 600 педагогов: Министерство образования ищет краткосрочные решения

Чтобы решить проблемы нехватки в латвийских учебных заведениях примерно 600 педагогов, Министерство образования и науки рассматривает различные краткосрочные решения. Об этом заявил в эфире Латвийского радио министр образования Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия).

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По данным Латвийского союза самоуправлений, школы испытывают дефицит примерно 600 учителей.

Анита Муйжниеце дала понять, что требования к наличию у педагогов сертификата Covid-19 снижены не будут, хотя министерство и оценивает изменение подхода в этой сфере.

Еще одно направление борьбы с кадровым кризисом — доплаты педагогам, вынужденным замещать отсутствующих учителей. Но, по словам Муйжниеце, на это необходимы дополнительные средства.

В долгоспрочной перспективе, по словам министра, выходом могло бы стать приведение в порядок самой школьной сети. Муйжниеце подчеркнула, что в Латвии на одного учителя приходится меньше школьников, чем в других европейских странах. Необходимо привлекать в школы и новых педагогов.

Глава Министерства образования и науки считает, что дефицит 600 педагогов в отрасли, где работают 27 000 учителей — не критичен. К тому же сейчас неизвестно, работали ли ушедшие учителя на полной ставке или на полставки. Муйжниеце признает, что самая тяжелая ситуация в тех школах, где "концентрация" ушедших педагогов и в целом нехватки учителей — самая большая.

Сейчас на учебные заведения возложены дополнительные требования по тестированию учащихся и учителей на Covid-19, а потому Муйжниеце убеждена, что школы не должны быть обременены проблемой вакцинации учащихся. "Каждый семейный врач должен проинформировать семьи о возможности вакцинации детей младшего возраста, но я не считаю, что школы, которые и так перегружены, должны участвовать в вакцинации", — сказал министр.

Небольшой прирост числа инфицированных Covid-19 школьников пока не вынуждает Министерство образования и науки рассматривать возможность продления каникул. Такая мера скорее создаст дополнительные риски, потому что, когда родители работают, дети остаются без присмотра и начинают активно контактировать друг с другом.