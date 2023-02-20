Неиспользованные лекарства: яды, которые попадают в окружающую среду

В Латвии нет закона о том, что жителям страны делать с неиспользованными лекарствами. Эксперты по охране окружающей среды подчеркивают, что неправильное хранение неиспользованных лекарств дома может представлять опасность для маленьких детей и пожилых людей, а неправильная утилизация может представлять серьезную угрозу для здоровья людей и окружающей среды, пишет со ссылкой на Latvijas avīze агентство LETA.

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Если лекарства выбрасываются в бытовые отходы, они могут вызвать отравление животных, которые могут их найти. Если их сбрасывают в систему городских сточных вод, они загрязняют поверхностные воды и могут попасть в пищевую цепочку животных и людей.

В рамках проекта Европейского союза (ЕС) MEDWwater несколько лет назад были проведены замеры, показавшие тревожную ситуацию с концентрацией лекарств и в почве, и в сточных водах.

Ни одно министерство не хочет брать на себя инициативу по утилизации непригодных лекарств. В Минздраве на просьбу разъяснить ситуацию с утилизацией просроченных лекарств в домашних хозяйствах указали, что в инструкциях к лекарствам рекомендуется не выбрасывать их вместе с бытовыми отходами или в канализацию, и отметили, что этот вопрос находится в ведении Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР).

В свою очередь в МОСРР заявили, что с 1 января 2025 года самоуправления в сотрудничестве с предприятиями по сбору отходов должны обеспечить раздельный сбор опасных бытовых отходов, включая непригодные лекарства, и посоветовали обращаться в самоуправления. В национальном плане по отходам на 2021-2028 годы утилизация лекарств даже не упоминается. Руководитель проектов Курземского региона планирования Лиена Фреймане обращает внимание на опрос, проведенный исследовательским центром SKDS в конце 2021 года, который показал, что только 13% жителей Латвии сдают непригодные лекарства для правильной утилизации в аптеки.

"Наши наблюдения показывают, что многие люди не знают, что делать с просроченными лекарствами", — говорит Фреймане. В 2020 году в три крупнейшие латвийские аптечные сети Sentor farm (Mēness aptieka), Tamro (Benu aptieka) и Apotheka жители Латвии сдали 13 566 кг лекарств.