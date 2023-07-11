Неизвестно, будет ли преподаваться латгальский язык в школах в следующем учебном году

В течение двух учебных лет у школ в Латгале была возможность получать дополнительное финансирование от Latvijas Valsts meži (LVM) для обеспечения факультативных занятий латгальского языка. На данный момент эти деньги больше недоступны, из-за чего общественные работники выражают обеспокоенность. Об этом пишет LSM.lv.

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В то же время Министерство образования и науки (МОН) обращает внимание на возможность использования средств, предназначенных для образования по интересам, для изучения латгальской письменности, а самоуправление отмечает: заинтересованность школ в привлечении этого финансирования для такой цели является низкой. Необходимо разработать систему, внедрив обязательный принцип изучения латгальской письменности или краеведения в школах.

"Школа сейчас пустая. Классная комната здесь, но сейчас здесь все пусто, летом все вывезли", — так описала свой кабинет учитель латышского языка и литературы Наутренской средней школы Резекненского края Вероника Дундуре. Она также является председателем Ассоциации учителей латгальского языка, литературы и истории культуры.

Чтобы иметь возможность преподавать латгальскую письменность в школах, ассоциация разработала соответствующие учебные программы, включив в их содержание темы о Латгале. "И география, и история, и литература, и этнография, и фольклор, разработаны и рабочие листы, а также издано методическое пособие для учителя", — заявила Дундуре.

В течение двух предыдущих учебных лет латгальская письменность изучалась в школах Латгале при поддержке LVM, а также в рамках проекта МОН. В прошлом учебном году этой возможностью воспользовались 17 школ, в целом 233 школьника. "Впервые во времена свободного Латвийского государства в рамках такого проекта в школе можно было изучать латгальскую письменность", — подчеркнула педагог.

На данный момент финансирование МОН для изучения латгальского языка больше не доступно. Завершился и проект министерства.

"Через два месяца начнется новый учебный год, и нам непонятно, будет ли латгальский язык преподаваться факультативно в школах Латгале", — выразил беспокойство по поводу изучения латгальского языка в школах член Совета по развитию исторических земель Латвии Дайнис Мьяртанс.

Мьяртанс хочет, чтобы МОН обозначило финансирование уроков латгальского языка и не имеет значения, сколько школьников хотят изучать этот язык. "Так же, как у нас есть обязательства перед государством, так и государство должно исполнять закон, и правительство обязано выполнять все данные избирателям обещания. Например, 318-й пункт декларации Кабинета министров гласит, что правительство обязуется способствовать изучению латгальской письменности", — пояснил Мьяртанс.

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Мьяртанс сообщил, что пока МОН не дало ответа, будет ли обеспечено финансирование для этой цели в будущем. "Должна быть политическая воля, и на уровне чиновников нет ясности, почему нельзя поднять этот вопрос на такой уровень, чтобы его решить", — отметил он.

Между тем, Дундуре признала, что пока неизвестно, сколько школ готовы предложить уроки латгальской письменности, но интерес к таким занятиям есть. На то, чтобы обеспечить один час обучения латгальскому языку в 46 школах в следующем учебном году потребуется около 67 тысяч евро.

Старший эксперт МОН Мартиньш Лангратс сообщил, что уже имеется финансирование из средств, предназначенных для образования по интересам: "Самоуправления получают это госфинансирование для образования по интересам как одну общую сумму, которая рассчитана на количество детей в каждом конкретном муниципалитете. Затем муниципалитет решает, какие направления являются приоритетными, какие сферы являются наиболее важными для самоуправления, куда инвестировать это финансирование".

Руководитель Управления образования и спорта самоуправления Резекненского края Гунтарс Скудра признал, что в настоящее время у школ есть возможность получать финансирование для изучения латгальского языка и культуры: "Если нет таких внешних источников от государства или каких-то предприятий, которые поддерживают такую ​​инициативу, то вы можете обратиться к нам. Мы можем использовать как этот целевой грант для реализации программы образования по интересам, так и можем выделить муниципальные средства".

По словам Скудры, большая проблема заключается не в наличии финансирования, а в низкой заинтересованности школ. В Резекненском крае есть лишь несколько школ, которые реально "продвигают и развивают эту латгальскость", отметил он. У низкой заинтересованности есть разные причины, например, загруженность учебной программы и нехватка человеческого ресурса.

Руководитель Управления образования и спорта считает, что изучению латгальского языка способствовала бы организация системы, которой должно заниматься министерство: "Как и в каждом крае, в каждом самоуправлении ведется эта работа: либо она проявляется в факультативах или образовании по интересам — занятия о конкретном крае, которые происходят в учебных заведениях. Такая установка идет от министерства и сопровождается финансовыми ресурсами, которые помогают реализовать эту программу".

В настоящее время также актуален вопрос изучения ливского языка и культуры. Следует отметить, что принятый в 2021 году Закон об исторических землях Латвии предусматривает содействие изучению латгальского и ливского языков, в том числе в образовательных учреждениях.