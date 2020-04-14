Неизвестно, как отмена централизованных экзаменов повлияет на поступление в иностранные вузы

Пока неизвестно, как отмена централизованных экзаменов может повлиять на поступление выпускников школ в иностранные вузы, сказал сегодня директор Государственного центра содержания образования Гунтар Цатлакс на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

По его словам, центр готовится к тому, что экзамены пройдут 2-7 июня, а также предусмотрены дополнительные сроки для тех, кто не сможет сдать экзамены из-за болезни. Цатлакс надеется, что учащиеся 12-х классов смогут получить сертификаты 17 июля, а те, кто сдавал в дополнительное время - в конце июля.

Однако возможен и худший вариант, который предусматривает, что экзамены пройдут во второй половине июня и в июле. В этом случае будет уменьшено и количество экзаменов.

Также существует возможность, что экзамены вообще не состоятся. В этом случае они будут заменены годовой оценкой.

Цатлакс сообщил, что в настоящее время проходят переговоры министра образования и науки Илзе Шуплински с коллегами из других стран, но единой позиции у стран нет. Шуплинска считает, что вузы должны учитывать ситуацию, но нельзя предугадать, как поведут себя высшие школы Англии и Франции.

Как заявил директор департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки (МОН) Дмитрий Степанов, ректоры латвийских вузов подтвердили, что могут принять студентов и на основе годовых оценок, если это потребуется, однако в медицине, архитектуре и других сферах, где есть вступительные экзамены, они сохранятся.

Профессиональные учебные заведения готовы начать экзамены 8 июня.

Руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага призвала МОН отменить проверочные работы в 9-х классах и выставить ученикам годовые оценки.

Цатлакс добавил, что обсуждалась и возможность удаленных экзаменов, и технически это возможно, вопрос лишь в том, есть ли во всех семьях видеокамеры и микрофоны, чтобы можно было обеспечить устную часть экзамена. Кроме того, удаленно невозможно проверить, кто выполняет экзаменационную работу.