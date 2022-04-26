Неизвестно, начаты ли проверки лиц, поддерживающих военные преступления, на предмет лишения гражданства Латвии

Служба государственной безопасности (СГБ) и Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) широко не комментируют, начаты ли проверки лиц, поддерживающих военные преступления, на предмет лишения гражданства Латвии. В том числе — начата ли такая проверка в отношении российского миллиардера Петра Авена, имеющего гражданство Латвии.

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Новая редакция закона "О гражданстве", утвержденная Сеймом, предусматривает, что гражданство Латвии может быть лишен человек, предоставивший значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку лицам, государствам или другим образованиям, которые совершили такие действия как преступления против мира, геноцид, преступления против человечности, военные преступления, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократий или конституционному строю. Также гражданства могут быть лишены те лица, которые участвовали в таких деяниях.

Информацию о подобной деятельности предоставляет службы государственной безопасности.

Важно то, что отобрать гражданство можно только в том случае, если в результате человек не станет человек вообще без гражданства — эту норму Латвия вынуждена соблюдать, исходя из взятых международных обязательств. Фактически лишить гражданство Латвии человека, у которого иного гражданства нет, невозможно. Поэтому возможность отнять гражданство относится к людям с двойным гражданством. Конкретно — к российскому миллиардеру Петру Авену, который находится под санкциями.

И УДГМ, и СГБ не предоставили агентству LETA комментарии о том, начаты ли проверки на предмет лишения гражданства Петра Авена. УДГМ подчеркнул, что вопрос находится не в компетенции спецслужб. А СГБ пояснила, что уделяет повышенное внимание выражению поддержки военной агрессии России в самой Латвии.

Каждый такой случай оценивается индивидуально. При констатации признаков преступного деяния или же деятельности, угрожающей национальным интересам Латвии, СГБ использует инструменты, установленные нормативными актами.

"В будущем параллельно с ранее используемыми методами СГБ в этих случаях в отношении лиц с двойным гражданством сможет использовать возможность побудить УДГМ рассмотреть вопрос о лишении гражданства. СГБ воздерживается от подробных комментариев о деятельности службы и о конкретных лицах", — пояснила СГБ агенству LETA.