Nekā personīga: Адамсонс якобы шпионил за своими сопартийцами из "Согласия"

Депутат Сейма Янис Адамсонс, подозреваемый в шпионаже в пользу России, якобы мог следить за членами партии "Согласие", от которой был избран в Сейм. Такую версию высказывает программа Nekā personīga телеканала

TV3.

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Программе известно, что в 2018 и 2019 годах у Адамсонса были неоднократные встречи в ресторане Erebuni в Пурвциемсе. Его контактным лицом был бывший работник КГБ, гражданин России Геннадий Силонов, который также был задержан по делу Адамсонса.

В ресторане Адамсонс якобы отчитывался перед Силоновым по ранее данным ему заданиям — описать, какие люди внутри "Согласия" занимаются вопросами безопасности. Несколько встреч состоялись в 2019 году. Депутат передал контактному лицу обобщение о закулисье создания правительства Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").

В ряде бесед передавалась информация о том, что происходит внутри "Согласия". Адамсонса спрашивали о плохом финансовом состоянии партии. Депутат в беседе с Силоновым якобы утверждал, что "Согласие" находится на грани банкротства — долги достигают 400 000 евро.

В другой раз Адамсонс якобы рассказывал, что в планах партии исключить из своих рядом бывшего мэра Риги Нила Ушакова. Еще Адамсонс в одном из разговоров, утверждает программа, гордился тем, что побывал в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции и предоставил данные о финансовых делах партии.

KNAB не предоставил Nekā personīga комментарии по этому делу.

О том, что Адамсонс рассказывал посольству России и скорее всего KNAB о своих однопартийцах, сами члены "Согласия", видимо, знали уже летом, когда на голосование в Сейме был поставлен вопрос о выдаче Адамсонса.

Как уже ранее писал портал Delfi, Адамсонс подозревается в передаче информации в Россию в течение последних четырех лет. Неофициально известно, что Адамсонс передавал общедоступные документы — различные поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете, а также о ситуации на восточной границе Латвии. Якобы Адамсонс передавал данные о позиции Балтийской ассамблеи в отношении проекта Nord Stream 2. Якобы депутат использовал свой парламентский компьютер для передачи информации.

По данным агентства LETA, Служба государственной безопасности подозревает Адамсонса по более чем 40 эпизодам шпионажа. Сейчас депутат находится на свободе. В среду 5 января был внесен залог в размере 30 тысяч евро для его освобождения из-под стражи

В декабре большинство депутатов Сейма удовлетворили просьбу Генеральной прокуратуры начать уголовное преследование депутата парламента Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу России. 18 депутатов проголосовали против.

Сейчас Адамсонс находится на свободе. В среду 5 января был внесен залог в размере 30 тысяч евро для его освобождения из-под стражи

Как заявлял председатель правления "Согласия" Янис Урбанович, Адамсонс тяжело болен, за последние годы он перенес несколько операций.