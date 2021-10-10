Nekā personīgā: из-за требований Рижской думы может вырасти стоимость подключения к интернету в столице

Рижская дума в этом году приступила к выполнению правил, согласно которым, над улицами центра не должно быть проводов. Интернет-провайдеров и мобильных операторов просят убрать провода под землю, однако, как сообщает передача TV3 "Nekā personīgā", процесс может оказаться очень дорогим и сложным.

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Правила, согласно которым в центре Риги, охраняемом ЮНЕСКО, в силе с 2005 года. Однако десятки лет над улицами столицы продолжали возникать все новые и новые паутины проводов. Операторы тянули провода от крыши к крыше, потому что там было дешевле и быстрее. Класть провода под землю было дорого и местами невозможно, потому что в центре города там были проведены другие коммуникации.

Новый созыв Рижской думы решил объявить войну проводам в воздухе. Предприятиям даны полгода для того, чтобы убрать свои провода.

"Стройуправа взялась за это в начале года, осмотрела провода на улице Барона и пришла к выводу, что часть из них построены легально, а многие не маркированы и, возможно, нелегальны. У многих проводов больше нет хозяев — они стали банкротами, были ликвидированы, а провода остались. Их предусмотрено убрать в первую очередь", — сообщила председатель комитета развития Рижской думы Инсе Андерсоне (Новое Единство).

Маркированные провода останутся, но Рижская дума просит операторов убрать их под землю.

Операторы сообщили, что согласование работ может занять месяцы, а некоторые магистральные кабели невозможно разместить из-за других коммуникаций, находящихся под землей. По подсчетам компаний, счет за использование фиксированной сети может вырасти, по крайней мере, на 4,5 евро. Владельцы проводов выступают против коротких сроков, установленных думой, а также упрекают Рижскую думу в том, что та не выполнила обещание построить коммуникационные шахты под отремонтированными улицами. Сейчас самоуправление утверждает, что это не их обязанность.

От этой ситуации может выиграть частично принадлежащая государству компания TET, которая унаследовала советские каналы коммуникаций. Фирма от этих перемен получит дополнительные доходы, перенимая клиентов и сдавая в аренду места для кабелей конкурентов.

"Стройуправа города Риги наконец-то взялась за вывод сферы строительства связи из серой зоны. Важно, чтобы все коммерсанты построили сети согласно правовым актам, а не противоправно перекинув провод через улицу", — заявили в TET.

"В принципе, получается, мы оказываемся в положении монополии, на фиксированном рынке, где останется единственный оператор — TET. Мы видим, какие цены в старой Европе — это 30 или даже 50 евро за комплект для домохозяйства", — указал исполнительный директор Baltcom Дмитрий Никитин.

В свою очередь, замдиректора департамента развития города Рижской думы Янис Белковскис указал, что дума пыталась донести новые правила до операторов с 2014 года, но предприниматели не шли на контакт. Никитин же считает, что представители думы послушали операторов, но не услышали. На ситуацию обратил внимание Совет по конкуренции. Учреждение обеспокоено, что новое требование негативно скажется на конкуренции.