Nekā personīga: Колегова без конкурса принята на работу в Государственную службу леса

Экс-глава Службы госдоходов и Государственной службы среды Инга Колегова принята на работу в Государственную службу леса на должность старшего эксперта и впредь будет отвечать за развитие учреждения, сообщает передача Nekā personīga.
Колегову на этот пост предложила новый руководитель Государственной службы леса Айна Сташане. Прежний глава службы вышел на пенсию и министр земледелия Каспарс Герхардс без проведения конкурса назначил на его место Сташане, которая ранее была заместителем Колеговой в Государственной службе среды.
В интервью передаче Сташане объяснила, что выбрала на эту должность Колегову с учетом ее предыдущего опыта и знаний. "Инга - самый лучший кандидат", - отметила Сташане.
В отношении Колеговой было начато уголовное дело о предоставлении недостоверных сведений в декларации о доходах государственного должностного лица. Однако, как объясняет Сташане. уголовное дело не стало причиной, по которой не стоило бы рассматривать кандидатуру Колеговой на должность. "С материалами суда я не знакома. И я абсолютно уверена в компетенции и рабочих способностях госпожи Колеговой. В свою очередь, уголовный процесс никоим образом не связан с тем, как она выполняла свою работу", - объяснила журналистам Сташане.
Деятельность Государственной службы леса связана не только с экзаменацией охотников и выдачей охотничьих разрешений, но и с управлением лесным хозяйством и выдачей разрешений на вырубку. Ни у Колеговой, ни у Сташане нет образования в лесной науке, сообщает передача.
Зарплата Колеговой на новой должности составит 1900 евро в месяц с возможной доплатой. Однако она не будет должностным лицом, поэтому проследить за размером других ее доходов, будет невозможно.