Nekā personīga: на сайтах объявлений продаются устройства для просмотра запрещенных российских каналов
Foto: LETA

На портале ss.lv до сих пор беспрепятственно можно приобрести устройства для просмотра запрещенных российских телеканалов, сообщает передача Nekā personīga на TV3. Это при том, что Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил ретрансляцию российских каналов в Латвии.

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Передача отмечает, что кадры военных действий на Украине российскими СМИ либо вообще не освещаются, либо называются "фейками", массово производимыми Украиной. Утверждается, что разрушения, зафиксированные сотнями видео и фотографий, своему же народу причинила украинская армия.

Через несколько дней после начала военных действий на Украине в Латвии была запрещена ретрансляция пропагандистских российских каналов. Постепенно становятся недоступными российские порталы, каналы социальных сетей Telegram и другие источники пропаганды.

Однако, как убедились журналисты Nekā personīga, запрет на российское телевидение все еще можно обойти. Люди используют спутниковое телевидение и специальные приемники, завезенные из соседних стран. Оборудование, с помощью которого можно беспрепятственно смотреть запрещенное российское телевидение по-прежнему в свободном доступе есть на портале ss.lv.

В Сейм уже внесены поправки, которые запрещают использование подобных устройств, предусматривая административную ответственность за такие деяния.

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