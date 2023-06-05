Nekā personīga: Смилтенс пытался помешать избранию Ринкевича голосами СЗК

Спикер Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список", AS) пытался воспрепятствовать поддержке кандидатуры Эдгара Ринкевича со стороны Союза зеленых и крестьян (СЗК), рассказав послу США о влиянии Айвара Лембергса на президентские выборы. Об этом свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении программы TV3 Nekā personīga.

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Голоса, отданные за Ринкевича второй по величине фракцией Сейма СЗК, стали важным поворотным моментом, который может повлиять на будущее коалиции, потому что фактически именно СЗК определил, кто станет следующим главой государства.

В воскресенье вечером программа сообщила, что Смилтенс пытался использовать рычаги влияния, рассказав послу США Кристоферу Робинсону, что следующего президента планируется избрать при поддержке СЗК — политического объединения, связанного с Лембергсом, который находится в санкционном списке США, а это недопустимо.

На вопрос, обсуждал ли он президентские выборы с послом, Смилтенс ответил утвердительно: "Конечно, всех послов интересовало, каким будет исход президентских выборов. Скажу больше — сильнее интересовал даже не итог выборов, а потенциальная смена правительства".

Напомним, что при формировании второго правительства Кришьяниса Кариньша именно из-за Лембергса СЗК не взяли в коалицию. Полгода назад Кариньш отказывался даже участвовать в предвыборных дебатах вместе с Лембергсом. Видимо, теперь "красные линии" "Нового Единства" уже не являются критическим препятствием для того, чтобы взять СЗК в правительство.