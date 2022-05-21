Некоему российскому предпринимателю вопреки решению УДГМ удалось получить прибежище в Латвии

В апреле Административный районный суд вопреки решению Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) вынес постановление о предоставлении убежища в Латвии некоему российскому бизнесмену. Это, как сообщает агентство LETA, следует из публично доступного судебного приговора.

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В 2015 году некому гражданину России было предоставлено право проживания в Латвии до сентября 2020 года в связи с приобретением недвижимости.

В августе 2020 года мужчина обратился к латвийским властям за получением статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.

Мужчина подал прошение о предоставлении убежища, поскольку ему угрожали судебным преследованием в России. Мужчина посчитал, что уголовное производство в отношении него было направлено не на расследование преступления, а на принуждение мужчины к клевете на своих работодателей, преследуемых по политическим мотивам. Целью властей могло быть принуждение его к даче ложных показаний по уголовному делу.

Мужчина работал в российском морском торговом порту, а также занимал должности в других предприятиях. Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ неоднократно требовали от мужчины дачи ложных показаний против других лиц, но он отказывался это делать.

Мужчина утверждал, что в октябре 2014 года отказался продавать портовые активы по несоразмерно заниженной цене, а также участвовать в реализации нефтепродуктов, не указанных в документах купли-продажи. После этого разговора бизнесмен подвергается психологическому и физическому насилию. Ему угрожали, что будут предприняты все усилия, чтобы "сгноить его в тюрьме".

В марте 2015 года в московской квартире предпринимателя прошел обыск, в ходе которого были изъяты все документы, касающиеся его работы в порту. А 30 марта 2015 года было возбуждено уголовное дело о незаконной выплате премий работникам порта в 2012 году.

В марте 2015 года после очередного эпизода психологического и физического насилия мужчина был доставлен охранниками в больницу, повторно он был госпитализирован уже в мае 2015 года. Сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края пытались увезти мужчину из больницы, но врачи не разрешили это сделать.

Опасаясь за свою жизнь, бизнесмен выписался из больницы в Москве и отправился в Минск, где продолжил лечение. В столице Беларуси его также пытались похитить, однако в этот раз пациента спасли медики и местные правоохранительные органы.

Опасаясь за свою безопасность, 3 июля 2015 года мужчина выписался из больницы в Минске и через Литву отправился в Латвию.

Мужчина утверждал, что оставшаяся в России семья, в том числе родители его жены, подвергались психологическому насилию. В 2016 году дочь предпринимателя подверглась сексуальному насилию.

Он также утверждал, что еще один человек, который продолжал работать представителем порта в Москве в 2015 году, был найден мертвым в 2018 году с огнестрельным ранением головы.

В 2020 году бизнесмен также узнал от своего адвоката в России, что в 2016 году неизвестные конфисковали его российский внутренний паспорт. В ходе встречи со следователями адвокату сообщили, что он получит свой паспорт и что уголовное преследование в отношении него будет прекращено при условии, что он даст показания против других лиц.

В ноябре 2021 года Управление по делам гражданства и миграции отказало мужчине в предоставлении статуса беженца и альтернативного статуса в Латвии. Бизнесмен не согласился с административным решением, поэтому обратился в суд.

В апреле этого года суд удовлетворил заявление предпринимателя и обязал УДГМ принять решение о предоставлении статуса беженца в течение одного месяца со дня вступления решения в силу.