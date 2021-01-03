Некоторые больницы переполнены: заполненность коек для пациентов с Covid-19 превышает 100%

В некоторых больницах заполненность предназначенных для пациентов с Covid-19 коек превышает 100%, сообщила директор Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле.

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По ее словам, ситуация в больницах либо плохая, либо очень плохая, в зависимости от медучреждения, а работа СНМП по госпитализации больных очень осложнена. В настоящее время возникают ситуации, когда пациента из Елгавского края медики везут в Лиепайскую больницу, и в некоторых ситуациях это становится опасным для самих пациентов, поскольку расстояние очень большое.

"В отдельных больницах все еще есть возможность принимать пациентов с Covid-19, что, конечно, не решает проблему в целом. В настоящее время общая заполненность [коек] составляет более 85%, что является очень высоким показателем. В некоторых больницах заполненность коек более 100%", — сообщила она.

Это означает, что предназначенных для пациентов с Covid-19 коек больше нет, и пациентов размещают на других койках, чтобы их вообще можно было госпитализировать. В некоторых больницах заполненность коек для пациентов с Covid-19 составляет 118% и 120%.

"Это означает, что перепрофилированные койки заполнены и ищутся другие решения", — пояснила глава СНМП.

При этом она отметила, что понедельники всегда характеризовались большим количеством выписываемых пациентов, которых невозможно было выписать в выходные или праздничные дни, поэтому врачи надеются, что в понедельник днем ситуация станет немного легче.

Ряд больниц на следующей неделе планируют оборудовать дополнительные койки для пациентов с Covid-19, однако эти планы могут быть нарушены, если Covid-19 заболеет персонал. Ципуле отметила, что это решение в любом случае является краткосрочным.

Она подчеркнула, что, учитывая большую заболеваемость в межпраздничный период, ситуация во второй половине января будет только ухудшаться. Ципуле добавила, что в жизнь воплотился наихудший сценарий.