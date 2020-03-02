Некоторые пассажиры рейса Стамбул — Рига были проверены на COVID-19

У некоторых людей, помещенных на карантин после рейса Стамбул — Рига появились симптомы заболевания верхних дыхательных путей, но ни один из случаев не был связан с коронавирусом COVID-19, сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков, передает LETA. С несколькими пассажирами связаться не удалось.

Несмотря на это, всем пассажирам рейса Стамбул — Рига, на котором прилетел зараженный COVID-19 гражданин Ирана, должны продолжать соблюдать карантин, указал Перевощиков. Первый анализ может показать другое заболевание, но это не исключает риск того, что симптомы COVID-19 проявят себя позже.

По словам Перевощикова, полет был довольно долгим, поэтому установлены более строгие требования карантина. Решающим фактором риска является нахождение ближе двух метров от больного и коммуникация с ним более 15 минут.

В то же время если человек заразился, то поначалу он не может заразить других. Болезни нужны примерно 48 часов, прежде чем она станет заразной для окружающих. На данный момент нет медикаментов, помогающих именно от вируса COVID-19, поэтому лучшая профилактика — частое и тщательное мытье рук либо их дезинфекция средствами, которые содержат, по крайней мере, 70% этанола.

Тем не менее есть ещё пассажиры, с которыми ЦПКЗ связаться не удалось. Например, некоторые из них при регистрации указали только имя и фамилию, без дополнительной информации. Другие не отвечают на указанные номера телефона или номер не существует. В поиске пассажиров ЦПКЗ сотрудничает с Министерством внутренних дел.

Как уже сообщалось, до сих пор в Латвии на коронавирус были проверены 114 человек. Ни в одном из случаев подозрения на заболевание не подтвердились. Тогда как в Эстонии и Литве были зафиксированы первые случаи.