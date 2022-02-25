Некоторые жители Украины проявляют интерес к возможному приезду в Латвию

Интерес к возможному приезду в Латвию проявляют некоторые жители Украины, подтвердил LETA госсекретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов.

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Интерес небольшой, госучреждения Латвии предоставляют украинцам все необходимые консультации.

В четверг правительство объявило, что готовит специальный закон о приеме военных беженцев из Украины. Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") выразил уверенность, что Сейм оперативно примет этот закон о беженцах, чтобы юридически урегулировать пребывание таких людей в Латвии.

Пока правительство утвердило план по возможному приему беженцев. Предполагается, что в Латвию могут прибыть около 10 000 человек.