Некоторые жители Украины проявляют интерес к возможному приезду в Латвию
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Интерес к возможному приезду в Латвию проявляют некоторые жители Украины, подтвердил LETA госсекретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов.

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Интерес небольшой, госучреждения Латвии предоставляют украинцам все необходимые консультации.

В четверг правительство объявило, что готовит специальный закон о приеме военных беженцев из Украины. Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") выразил уверенность, что Сейм оперативно примет этот закон о беженцах, чтобы юридически урегулировать пребывание таких людей в Латвии.

Пока правительство утвердило план по возможному приему беженцев. Предполагается, что в Латвию могут прибыть около 10 000 человек.

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