Нелегальное онлайн-телевидение в Латвии смогут блокировать на срок до двух лет
Foto: LETA

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) хочет получить право блокировать нелегальные сервисы онлайн-трансляции на более долгий срок. Сейм решил передать на рассмотрение поправки к закону, разработанные парламентской комиссией по правам человека и связям с общественностью.

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Сейчас NEPLP может ограничить доступ к таким сайтам на срок до 6 месяцев, как это предусматривает латвийский закон. Поправки, которые предлагает комиссия по правам человека, позволят продлить этот срок до двух лет. Ожидается, что сегодня Сейм рассмотрит законопроект в первом чтении.

В случае, если NEPLP констатирует нелегальную ретрансляцию аудиовизуальных программ, Совет должен приказать приостановить деятельность или получить необходимое разрешение.

Если у NEPLP нет возможности это сделать, Совет может ограничить доступ к сайтам, которые занимаются нелегальной трансляцией. Пока решение NEPLP действительно, владельцы и представители сайтов могут обратиться к Совету с заявлением на разрешение трансляции.

Ранее депутат Борис Цилевич ("Согласие") выразил беспокойство о том, что данный закон слишком широко определяет полномочия NEPLP, а также указал на то, что в некоторых случаях Совет может не знать, есть ли у сайта право на трансляцию.

"До сих пор никаких проблем с применением закона не было, а владельцы сайтов ни разу не оспаривали решение Совета", – ответил депутату руководитель NEPLP Иварс Аболиньш.

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