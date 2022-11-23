Нелегальный мусорщик свозил старые вещи на чужие участки под Резекне
Foto: Publicitātes foto

Государственная служба окружающей среды в очередной раз оштрафовала нарушителя, который нелегально собирает и вывозит чужие отходы и размещает их на чужих участках.

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Мужчина всюду собирает старые электроприборы. строительный мусор и другие отходы, хранит их, измельчает и сжигает — причем использует для этого чужие участки. Недавно загрязнение окружающей среды было обнаружено в Резекне, на аллея Атбривошанас.

Для перевозки отходов он нанимает транспортные предприятия, причем не сообщает им о том, что они везут мусор. Таким образом, они невольно становятся нарушителями, незаконно перевозя мусор.

Нарушителя неоднократно предупреждали и штрафовали, и сумма штрафов достигла уже 3500 евро.

Foto: Publicitātes foto

Государственная служба окружающей среды призывает следить за своими участками и не допускать, чтобы там оказался чужой мусор. Заказывая же вывоз мусора, нужно убедиться, что эта компания имеет лицензию на вывоз мусора (проверить это можно на сайте registri.vvd.gov.lv).

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