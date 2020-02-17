Немиро "сдаст" отстраненного госсекретаря Эглитиса правоохранительным органам: подозревает его в халатности насчет OIK

Министр экономики Ральф Немиро, отстранивший ранее госсекретаря Минэкономики Эрика Эглитиса из-за начатого дисциплинарного дела о возможных нарушениях в надзоре за системой компонента обязательной закупки (OIK) электроэнергии, пообещал также обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возможной халатности со стороны Эглитиса. Об этом Немиро рассказал в ходе пресс-конференции 17 февраля.

Ранее Немиро пояснял, что решение отстранить Эглитиса принято на основе письма руководителя парламентской следственной комиссии по OIK Иевы Крапане, в котором указано на возможные нарушения Эглитиса. Также министр обратился в прокуратуру с просьбой дать оценку, не причинено ли в результате недостаточного надзора ущерба государству.

Крапане сообщила, что госсекретарь министерства неоднократно уклонялся от предоставления запрошенной комиссией информации. С учетом того, что приближаются сроки подготовки заключения о парламентском расследовании, Крапане обратилась в Минэкономики.

Ранее в интервью на LR4 Ральф Немиро объяснял настойчивость, с которой министр юстиции Янис Борданс защищает опального госсекретаря и требовал освободить от должности Немиро: "Он (Борданс) оскверняет нас и защищает своего друга и бывшего коллегу Эрика Эглитиса, с которым он работал в Microsoft. Это его личные интересы".

В свою очередь Эглитис заявил, что задержки с ответами были, но теперь они предоставлены. Он отметил, что решение о его отстранении было принято незадолго до запланированного на сегодня собрания акционеров АО Latvenergo, на котором предусматривалось принять решение о новом совете компании, в который вошел бы и советник министра Ребенокс.