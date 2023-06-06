Ненашева допускает, что сотрудничество между "Прогрессивными" и Нацблоком не будет возможным
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Находящаяся в оппозиции партия "Прогрессивные" еще не решила, каким бы она хотела видеть потенциальный состав следующей правящей коалиции, сообщила в интервью Латвийскому радио депутат Сейма от "Прогрессивных" Антонина Ненашева. Она допустила, что сотрудничество между "Прогрессивными" и Национальным объединением может быть невозможным.

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В настоящее время в правящей коалиции работают "Новое Единство", Национальное объединение и "Объединенный список", однако после выборов президента, на которых коалиционные партии не смогли договориться о поддержке одного кандидата, премьер-министр начал переговоры о возможном расширении коалиции с помощью Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных".

Ненашева сообщила, что правление "Прогрессивных" приняло решение вступить в переговоры с другими партиями о возможном включении в состав правительства, если они будут приглашены. Пока такого приглашения к переговорам партия не получала, соответственно политик подчеркнула, что пока не может ответить, будут ли "Прогрессивные" в правительстве в ближайшее время, несмотря на то, что в последнее время правительство было недееспособным.

На вопрос о том, какую правящую коалицию хотели бы видеть "Прогрессивные", Ненашева ответила, что никаких решений по этому вопросу в партии не принято, однако ей самой кажется, что с некоторыми партиями, названия которых упоминаются в контексте коалиции, не было бы возможно работать, например, с Нацблоком. Определенные риски сотрудничества она также видит в потенциальной работе с СЗК, но это все же вопрос переговоров и конкретных договоренностей. В свою очередь, особых претензий к ОС Ненашева не видит.

По мнению Ненашевой, изначально "Прогрессивные" должны были отправиться на переговоры с "Новым Единством", как с самой крупной фракцией Сейма.

Депутат подчеркнула, что до выборов президента "Прогрессивным" ничего не обещали за голосование в пользу кандидата от "Нового Единства" Эдгара Ринкевича, и решение партии проголосовать "за" него было логичным после того, как кандидат Элина Пинто выбыла из выборной гонки. "Никто нам ничего не должен", — добавила депутат.

Сейчас правление "Прогрессивных" решило, что будет участвовать в возможных переговорах о включении в правящую коалицию, поскольку цель партии — прийти к власти, чтобы реализовать свою программу, с которой она шла в политику, заявила Ненашева. Приоритетными вопросами для "Прогрессивных" при работе в правительстве она назвала финансирование здравоохранения, инвестиции в образование и борьбу с насилием, а о разделе министерских портфелей говорить пока рано.

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