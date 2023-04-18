"Необходимый шаг". Совет ректоров поддержал требования забастовки LIZDA

Попытки Латвийского профсоюза сотрудников образования и науки (LIZDA) по улучшению трудовых условий работников сферы образования и науки являются необходимым шагом для того, чтобы школьникам, студентам и всему обществу было доступно качественное образование на всех уровнях, такое мнение в письме ответственным должностным лицам выразил Совет ректоров.

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По мнению совета, недопустимо, чтобы правительство планировало выполнить часть требований забастовки — повышение зарплаты академическому персоналу вузов — за счет перераспределения средств, выделенных на реализацию другой программы, поскольку университеты рассчитывали на это финансирование в своей деятельности.

Совет призывает выделить необходимое финансирование для оплаты труда академического персонала из государственного бюджета по программе "Средства на непредвиденные расходы", аналогично увеличению финансирования в сфере общего образования.

В письме Совет ректоров также обращает внимание на недостаточное финансирование высшего образования из госбюджета. Совет отмечает, что дотации из госбюджета на высшее образование по-прежнему ниже, чем в 2008 году до финансового кризиса.

Совет ректоров призывает коллег из вузов выразить свое отношение, приняв участие в протестном шествии LIZDA 24 апреля. Также Совет ректоров с пониманием относится к участию академического персонала университетов в забастовке солидарности. Участие в нем в течение трех и менее дней входит в компетенцию профсоюзов вузов.

Генеральный секретарь Совета ректоров Янис Бернатс сообщил агентству LETA, что письмо направлено спикеру Сейма Эдвардсу Смилтенсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру образования и науки Анде Чакше, министру финансов Арвилсу Ашераденсу и председателю парламентской Комиссии по образованию, культуре и науке Агите Зарине-Стуре.

Сегодня в правительстве будет рассмотрен отчет Министерства образования и науки о графике повышения заработной платы учителям на ближайшие три года. Если соглашение о забастовке удастся выполнить до 24 апреля, то забастовка будет отменена, поскольку исчезнет юридическое обоснование протеста.