Неофициально известны вероятные руководители комиссий Сейма, сообщает LTV

Руководство тремя из девяти парламентских законодательных комиссий планируется доверить представителям оппозиционных фракций — "Прогрессивных" и Союза "зеленых" и крестьян.
14-й Сейм единогласно проголосовал за новые правила формирования составов парламентских комиссий. При формировании комиссий будет применяться принцип пропорциональности, сообщает портал lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.
Правила предусматривают, что один депутат от той же фракции может быть в комиссии только в том случае, если депутаты этой фракции уже представлены во всех других комиссиях.
Для избрания депутатов в комиссии необходимо голосование Сейма. Фракции направляют в комиссии своих представителей, исходя из их опыта и образования.
Согласно неофициальной информации комиссии могут возглавить:
- Комиссию по иностранным делам — Рихардс Колс (Национальное объединение), возглавлял комиссию и в 13-м Сейме;
- Комиссию по европейским делам — Андрис Спрудс ("Прогрессивные")
- Юридическую комиссию — Андрей Юдин ("Новое Единство")
- Бюджетно-финансовую комиссию — Анда Чакша ("Новое Единство")
- Комиссию по обороне — Раймондс Бергманис ("Объединенный список")
- Комиссия по образованию — Агита Зариня-Стуре ("Новое Единство")
- Народно-хозяйственную комиссию — Андрис Кулбергс ("Объединенный список")
- Комиссию по запросам — Хосам Абу Мери ("Новое Единство")
- Комиссию по социальным делам — Инга Берзиня ("Новое Единство")
- Комиссию по делам самоуправлений — Дайга Миериня (Союз "зеленых" и крестьян)
- Мандатную комиссию — Янис Вуцанс (Союз "зеленых" и крестьян)
- Комиссию по правам человека — Дидзис Шмитс ("Объединенный список")
- Комиссию по национальной безопасности — Инара Мурниеце (Национальное объединение)
- Комиссию по устойчивому развитию — Угис Митревицс (Национальное объединение).