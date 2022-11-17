Неофициально известны вероятные руководители комиссий Сейма, сообщает LTV
Foto: Ieva Ābele, Saeima

Руководство тремя из девяти парламентских законодательных комиссий планируется доверить представителям оппозиционных фракций — "Прогрессивных" и Союза "зеленых" и крестьян.

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14-й Сейм единогласно проголосовал за новые правила формирования составов парламентских комиссий. При формировании комиссий будет применяться принцип пропорциональности, сообщает портал lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

Правила предусматривают, что один депутат от той же фракции может быть в комиссии только в том случае, если депутаты этой фракции уже представлены во всех других комиссиях.

Для избрания депутатов в комиссии необходимо голосование Сейма. Фракции направляют в комиссии своих представителей, исходя из их опыта и образования.

Согласно неофициальной информации комиссии могут возглавить:

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