Неожиданно скончался начальник муниципальной полиции Даугавпилса Геннадий Каминский
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Начальник Даугавпилсской муниципальной полиции Геннадий Каминский неожиданно умер в возрасте 48 лет, сообщает агентство LETA.

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Глава Даугавпилсской муниципальной полиции Генадий Каминский скончался в возрасте 48 лет, подтвердили агентству LETA в Даугавпилсском самоуправлении.

Согласно архивам агентства LETA, Каминский был назначен главой муниципальной полиции Даугавпилса в 2017 году.

Он работал в муниципальной полиции с 1995 года. С 2002 года занимал должность заместителя начальника полиции.

По данным местного городского портала Gorod.lv, Каминский был сторонником здорового образа жизни, поэтому многие были шокированы, узнав, что он попал в больницу, где боролся за свою жизнь.

Каминский скончался в ночь на 11 декабря.

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rus.DELFI.lv

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