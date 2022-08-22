NEPLP аннулировал выданное в марте программе Rus.lsm.lv разрешение на вещание

Государственное SIA Latvijas Televīzija (LTV) не начало вещание программы Rus.lsm.lv потому, что Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) аннулировал выданное разрешение на вещание, сообщил председатель NEPLP Ивар Аболиньш.

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Аболиньш указал, что на заседание NEPLP, которое состоялось 11 августа, были приглашены представители LTV, чтобы заслушать из мнение в связи с выданным разрешением на вещание Nr.TA-057/4 программе Rus.lsm.lv. Председатель правления LTV Ивар Приеде проинформировал, что с момента выдачи разрешения 10 марта 2022 года деятельность и вещание Rus.lsm.lv не начаты, а также признал, что неизвестно, когда вещание вообще может быть начато, поскольку не выделено необходимое финансирование.

Как пояснил Аболиньш, получив лицензию, LTV проинформировало NEPLP о то, что для деятельности программы необходимо финансирование, а также обратилось к держателю частей капитала — Совету по общественным электронным средствам информации — с просьбой выделить средства из госбюджета. LTV утверждало, что начать производить программу в рамках уже выделенного финансирования невозможно.

"В связи с этим NEPLP констатирует, что после принятия решения, решение о вещании программы по-прежнему не принято. В связи с этим, NEPLP делает вывод, что вещание программы не начато, не ведется более трех месяцев и неизвестно, когда может быть начато", — заявил Аболиньш.

Аболиньш указал, что согласно Закону о электронных средствах массовой информации, у NEPLP есть право аннулировать разрешение на вещание, если электронное средства массовой информации более трех месяцев работает нерегулярно, таким образом не исполняя основные условия такого разрешения.