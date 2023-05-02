NEPLP будет бороться с пиратством в интернете

Национальному совету по электронным СМИ (NEPLP) планируется поручить следить за соблюдением авторских и смежных прав в интернете, предусматривает поданный Министерством культуры на согласование законопроект.

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Законопроект разработан, чтобы в административном процессе обеспечить ограничение доступа к сайтам, на которых незаконно используются объекты авторских и смежных прав, и тем самым уменьшить объемы нарушений.

В Минкульте подчеркивают, что нарушения в этой сфере создают большие риски не только для артистов, производящих защищенное авторским правом содержание, но и для всего общества в целом. Создание и использование таких сайтов не позволяет создателям оригинального контента получать полагающееся вознаграждение, а также ведет к снижению качественного предложения.

В заказанном в 2021 году NEPLP исследовании "Объемы потребления нелегального телевизионного и дигитального содержания в Латвии и вызванные убытки для экономики государства" сказано, что ежегодно ущерб от использования нелегального контента составляет 30 миллионов евро.

Также указывается, что уменьшение местного содержания и утечка рекламных доходов на другие платформы, в том числе такие, где ведется предпринимательская деятельность с нарушением авторских и смежных прав, тесно связаны с аспектами безопасности информационного пространства - у потенциальных потребителей гораздо выше риск попасть в информационное пространство, в котором распространяется ложная информация, дезинформация и пропаганда, а также содержание ресурсов, находящихся под международными санкциями.