NEPLP хочет построить новое здание для общественных СМИ, журналисты в недоумении

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) подал Министерству финансов заявку на получение финансирования ЕС для строительства нового здания общественных СМИ, сообщает Latvijas avīze. Это вызвало недоумение отдельных журналистов, но правление радио уже дало согласие на продвижение проекта вперед.

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На данный момент NEPLP и другие ответственные лица рассматривают два варианта модернизации помещений Латвийского радио и Латвийского телевидения. В одном случае будет отремонтировано здание Латвийского телевидения на Закюсале и туда переедет Латвийское радио, в другом случае — построено совершенно новое здание для нужд обоих СМИ.

Должностные лица склоняются в сторону строительства нового здания. Ремонт здания на Закюсале потребует 100 млн евро из госбюджета, а строительство нового здания может обойтись примерно в 60 млн евро, 80% из которых будут покрыты из фондов ЕС, рассказал глава комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш.

"Сейчас сделано одно дело — мы поставили ногу в дверной проем, чтобы Латвия могла претендовать на это финансирование", — указал Кайминьш. По его словам, еще рано говорить, где и кто будет строить новое здание. Однако член NEPLP Иева Калдерауска указала, что у Valsts nekustamie īpašumi на примете есть два места — район Сканстес и Закюсала, рядом с нынешним зданием ЛТВ.

Председатель правления радио Уна Клапкалне указала, что в целом радио не против строительства нового здания, но "у правления Латвийского радио есть несколько условий, которые надо выполнить, чтобы мы могли целиком понять, что нужно в новом здании". Например, должен быть принят закон об общественным электронных СМИ и разработана концепция объединения общественных СМИ. Клапкалне отметила, что проект был сделан за пару недель и она сомневается в его качестве.

Это вызвало недоумение у ведущего Латвийского радио 1 Айдиса Томсонса. "Еще не начались дискуссии о том, согласно каким принципам будут объединены [общественные СМИ], а уже, скача зайчиком, разрабатываются решения о новом здании", — написал Томсонс. "Если так действовали другие государственные учреждения, мы бы об этом кричали!", — заявил журналист. По мнению Томсонса, если здание будет построено, то у сотрудников радио не будет морального права говорить о честном распределении государственных средств.