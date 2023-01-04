NEPLP: Латвия живет в инфопространстве, где абсолютно доминирует русский язык

Латвия сейчас живет в информационном пространстве, в котором абсолютно доминирует русский язык. Об этом в среду в интервью Латвийскому радио заявил глава Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

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По словам Аболиньша, в Латвии доступны 252 СМИ, из которых 127 - на русском языке, в то время как на латышском языке их всего 42.

И это после того, как из информационного пространства было исключено 121 СМИ, связанных с Россией, добавил Аболиньш. Год назад доминирование русских СМИ было еще больше. "Аргументы о том, что у русскоязычных что-то отняли, неправдивы, так как русскоязычные жители могут смотреть на русском языке очень большую часть предлагаемого содержания, в то время как латыши - лишь небольшую часть", - отметил Аболиньш.

По словам эксперта, в Законе об электронных СМИ и Законе об общественных СМИ говорится об обеспечении содержания на языках нацменьшинств и на иностранных языках, однако не говорится об обеспечении содержания именно на русском языке, хотя он в приоритете как в общественных, так и коммерческих СМИ. "В законе говорится о многих языках нацменьшинств, которые используются в Латвии. В связи с этим мы не видим никаких причин, чтобы продолжать здесь это абсолютное доминирование русского языка", - сказал Аболиньш.

Глава NEPLP также добавил, что если Латвия хочет сильное информационное пространство, то необходимо укреплять содержание на латышском языке. "Мы можем лишь подтянуть содержание на латышском языке, чтобы хоть немного приблизиться к объему содержания на русском. Поддерживать дополнительное содержание на русском языке, таким образом еще больше увеличивая доминирование русского языка в информационном пространстве Латвии, - абсолютно неправильно, и Латвии это сейчас не нужно делать", - считает Аболиньш.

По его словам, никаких разговоров о том, чтобы телеканал "Дождь" получил обратно лицензию, не ведется.