NEPLP начал административное дело о возможном нарушении предвыборной агитации на Rīga TV24

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) начал административное дело о возможном нарушении предвыборной агитации в эфире Rīga TV24 из-за передачи Dr.Apinis.

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Передачу Dr.Apinis ведет кандидат в Рижскую думу от Союза «зелёных» и крестьян Петерис Апинис. Согласно закону о предвыборной агитации, за 60 дней до выборов СМИ не могут пускать в эфир передачи и содержание, которые создают лица, заявившие о своем участии в выборах. В случае с внеочередными выборами запрет вступает в силу после объявления внеочередных выборов.

Апинис на вопрос о заведенном против него деле призвал журналиста LETA посмотреть эту передачу, чтобы выяснить, связана ли она с предвыборной агитацией, после чего отказался от дальнейших комментариев.

Центральная избирательная комиссия объявила о внеочередных выборах 7 июля. О том, что Апинис стал кандидатом в Рижскую думу стало известно 16 июля. Последняя передача с участием Апиниса вышла 13 июля, после чего её начала вести гинеколог Даце Матуле, однако она в начале передачи сказала, что гости пришли в «студию Петериса Апиниса».