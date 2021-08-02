NEPLP оштрафовал передачу "Запрещенный прием" из-за выпуска о вакцинах против Covid-19
Foto: Kadrs no video

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовал передачу LTV "Запрещенный прием" на 4000 евро. Совет пришел к выводу, что в выпуске передачи об иммунитете к Covid-19 после вакцинации создатели не обеспечили должную точность и нейтральность информации, сообщила Delfi член правления NEPLP Иева Калдерауска.

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Оценивая передачу, NEPLP руководствовался мнениями Министерства здравоохранения, Центра профилактики и контроля заболеваний, Государственного совета по иммунизации, Государственного агентства лекарств, а также независимых экспертов Латвийского университета, Университета им. Страдиня, Латвийского центра биомедицинских исследований.

Кроме того, в оценке учтено мнение Латвийского совета по этике СМИ. Совет ранее сообщил, что создатели передачи нарушили принцип добросовестности, согласно которому нельзя публиковать ложную, искаженную, вводящую в заблуждение, преувеличенную или стереотипную информацию. Совет считает, что методы сбора и анализа информации, использованные в передаче, не позволяют прийти к сделанным в передаче выводам.

В связи с этим NEPLP оштрафовал передачу "Запрещенный прием" на 4000 евро. Максимальный размер штрафа за подобное нарушение составляет 10 000 евро.

Как уже сообщалось, 7 мая NEPLP возбудил административное дело против "Запрещенного приема" из-за выпуска передачи, вышедшего 29 марта. В нем журналисты пытались сравнить уровень иммунитета после прививок одной из двух вакцин от Covid-19 — Pfizer/Biontech и AstraZeneca.

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rus.DELFI.lv

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Центр профилактики и контроля заболеваний LTV NEPLP
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