NEPLP оштрафовал сайт Latvijas ziņas на 8000 евро за "за призывы денацифицировать Латвию"

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение оштрафовать компанию Global entertainment, которой принадлежит портал Latvijas ziņas, за разжигание ненависти и призывы денацифицировать Латвию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Об этом сообщил в Twitter председатель NEPLP Ивар Аболилиньш. По мнению Аболиньша, портал Lz.lv призывает денацифицировать Латвию, в которой ущемляют русский язык и русскоязычных. Он также добавил, что утверждения, что якобы русскоязычную молодежь дискриминируют на рынке труда, неприемлемы.

NEPLP lēmums par naida kurināšanu pic.twitter.com/tNs4C7rU6N — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) November 10, 2022

Согласно имеющемуся в распоряжении Delfi тексту решения NEPLP, совет обнаружил нарушения требований законодательства в выпуске передачи "Лучше знать", выложенном на YouTube 3 сентября. В нем ведущая Анна Васильева комментировала высказывания депутата Сейма Александра Кирштейнса, который в числе прочего заявил, что те, кто "публично используют язык, на котором говорят оккупанты Латвии (..) не заслуживают права оставаться здесь". Согласно заключению совета, в комментарии журналиста содержатся призывы к насилию, разжиганию ненависти или дискриминации.

Главный редактор портала Алекс Алехин заявил Delfi, что в передаче просто цитировались слова депутата Кирштейнса и отмечалось сходство его высказываний с тезисами кремлевской пропаганды. "Самое прекрасное, что мы кроме всего прочего разжигали ненависть к русскоязычным и дискредитировали государственную власть и ее представителей. Тем, что Кирштейнса цитировали и истолковывали. Такое впечатление, что за журналистом и обозревателем не оставили права на анализ и оценку. Можно только цитировать официальные пресс-релизы. Сейчас наши юристы читают документ. Будем, видимо, подавать апелляцию", — говорит Алехин. Он также отметил, что NEPLP не стал требовать от издания удалить этот выпуск программы из YouTube.

По данным Lursoft, компания Global entertainment принадлежит Борису Нефедову, Адлибеку Жанабаеву и Анджею Пятецкому. В 2021 году компания работала с оборотом 46 680 евро и с убытками 204 763 евро.