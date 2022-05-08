NEPLP оспорит отмену решения о запрете на показ российских развлекательных каналов

29 апреля Административный суд решил временно вернуть в латвийский эфир российские телеканалы "THT — Комеди", TNT4 International, "Пятница", KHL TV Channel и TNT Music. Национальный совет по электроннным средствам массовой информации (NEPLP) будет в суде высшей инстанции бороться за отмену этого решения, сообщает программа телеканала TV3 Nekā personīga.

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Решение о блокировке развлекательных каналов NEPLP принял в начале марта. Аргумент - некое предприятие, связанное с Gazprom Media Holding, которому принадлежат каналы, находится в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Иск с просьбой приостановить это решение подала компания Global Media, занимающиеся ретрансляцией этих телеканалов в Латвии. Суд объяснил свое решение тем, что NEPLP не смог аргументировать, как то, что развлекательные каналы угрожают государственной безопасности Латвии.

NEPLP обжаловал это решение в суде высшей инстанции.

"Я согласен с выводом, что распространение этих программ не создает угрозу национальной безопасности или общественному порядку. Понятна цель NEPLP сократить пропаганду, однако признак — канал вещает на русском языке — не единственный критерий, по котором следует оценивать право на ретрансляцию", — заявил в эфире Nekā personīga член правления Global Media Анджей Пятницкий.

"По существу наносится двойной вред. Первый вред в том, что эти программы подпадают под санкции OFAC, а Латвия не должна финансировать изнасилования и убийства детей и женщин в Украине. А во-вторых, общеизвестно, что пропагандистские сообщения в основном распространяются через развлекательный контент, большое заблуждение считать, что в основе пропаганды шоу Соловьева, это очень узкий взгляд", — так прокомментировал Nekā personīga решение суда глава NEPLP Иварс Аболиньш.

"Прежде всего неожиданностью стало само решение суда, так как суть решения, на наш взгляд, верная, она опирается на международные документах. Вопрос всегда в том, что NEPLP только недавно начал этот более агрессивный подход к пропагандистским каналам, но надо понимать, что не все решения, подготовленные NEPLP, всегда могли быть точными", — признал в эфире председатель подкомиссии по стратегической коммуникации Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Айнарс Латковскис ("Новое Единство"): "Но сейчас я все все больше убежден в том, что, уточнив юридически аргументы, NEPLP должен выиграть следующий суд".