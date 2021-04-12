NEPLP потребовал вернуть госфинансирование у передачи, критиковавшей президента

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) потребовал частично вернуть государственное финансирование у СМИ, критиковавшего президента Латвии Эгила Левитса и говорившего с негражданами, в то же время не выступил с такими требованиями к передаче, чье содержание рецензент счел несоответствующим общественному заказу, сообщает центр расследовательской журналистики Re:Baltica.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Год назад правительство выделило 2 млн евро на поддержку СМИ во время кризиса Covid-19. 24 718 евро ушли на передачу Valmieras TV “Интервью в темноте”. Создатели обещали, что “передача предоставит небывалое содержание - откровенные интервью, основанные на серьёзной, расследовательской журналистике”. В итоге зрителям предложили узнать, с кем из политиков предпочла бы целоваться певица Саманта Тина, как лишился девственности президент Эгилс Левитс и курила ли марихуану тогдашний министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!). Ни следа от расследовательской журналистики.

Рецензент Вита Дрейере указала, что “в рамках проекта не был создано соответсвующее общественному заказу содержание”. Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы NEPLP потребовал вернуть государственное финансирование. Создателям передачи, по инициативе главы совета Ивара Аболиньша, было отправлено информационное письмо.

“Не вижу основания требовать вернуть предоставленное финансирование. […] За плохой продукт наказывать не можем”, - указал на заседании совета Аболиньш. В свою очередь, руководитель юридического департамента Агнесе Симсоне сообщила, что NEPLP имеет право в случае невыполнения условий договора потребовать вернуть финансирование.

С решением совета не согласен член NEPLP Янис Эглитис. Он считает, что заявка создателей передачи ввела членов совета в заблуждение, так как в передаче нет “качественного исследовательского содержания”. Он предложил потребовать вернуть финансирование за один из эпизодов передачи в качестве предупреждения. Член совета Иева Калдерауска указала, что содержание передачи соответствует требованиям другого конкурса NEPLP на создание развлекательного содержания и, возможно, произошла ошибка в коммуникации. Аболиньш настаивает, что не видит основания требовать вернуть финансирование.

Кроме “Интервью в темноте”, признанного полностью несоответствующим общественному заказу, рецензенты нашли недочеты в передаче ещё двух СМИ. NEPLP потребовал у Baltkom Radio вернуть 465,24 евро за два эпизода. В одном из них в прямом эфире слушатели сурово критиковали президента Эгила Левитса, а ведущие передачи указали, что действия президента скорее сеют раздор и не направлены на интеграцию. Во втором эпизоде обсуждались поправки к Конституции России. Рецензент счел, что ведущие недостаточно объяснили контекст и возможные последствия законодательных изменений. Кроме того, такой выпуск был бы оправдан, если бы и в других выпусках передача говорила о важных изменениях в остальных, связанных с Латвией, странах.

Член NEPLP Патрикс Грива счел эти эпизоды угрожающими, а Аболиньш добавил, что в передачах “констатировано антигосударственное содержание”. Позже Грива не прокомментировал свои слова, так как находился в отпуске, а Аболиньш не смог назвать, что именно в этих эпизодах было направлено против государства. Он указал, что у него “возникло такое впечатление и при таком мнении остаюсь до сих пор”.

Единственный, кто голосовал против требования вернуть деньги был Эглитис. По его мнению, нарушения передаче Baltkom Radio были “несравненно меньше, чем в “Интервью в темноте””. Эглитис считает, что решения совета непоследовательны. С ним согласен глава ответственной комиссии Сейма Артусс Кайминьш: “Избирательность недопустима, должен быть один закон и одна справедливость для всех.” Он обещал обсудить эту ситуацию с другими депутатами и задать вопросы NEPLP, так как после такого ему сложно идти и обоснованно просить выделить СМИ деньги.