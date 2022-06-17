NEPLP снова запретил разрешенные судом российские телеканалы

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил исключить из списка ретранслируемых в Латвии телеканалов пять российских развлекательных программ, которые суд в четверг, 16 июня, постановил вернуть на телеэкраны.

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Председатель NEPLP Иварс Аболиньш рассказал агентству LETA, что совет во время заседания в пятницу принял решение запретить распространение на территории Латвии и исключить из списка ретранслируеммых программ пять российских телеканалов, которые Административный окружной суд днем ранее вернул в латвийское информационное пространство.

Решение касается телеканалов THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV channel и TNT Music.

Такое решение NEPLP мог принять в связи с принятыми поправками к закону об электронных СМИ, которые дают совету право на ограничение ретрансляции иностранных программ, угрожающих суверенитету других стран.

Как пояснил Аболиньш, решение принято на основании того, что в Латвии не могут работать зарегистрированные в других странах телеканалы, которые угрожают территориальной целостности и независимости другого государства.

"Латвия не должна участвовать в финансировании войны в Украине", — отметил глава NEPLP, подчеркнув, что эти и другие запрещенные в Латвии российские телеканалы смогут вернуться в эфир, когда Россия выведет свои войска с территории Украины и освободит оккупированные территории, в том числе Крым.

Как сообщалось ранее, в Латвии с 9 июня по решению NEPLP запрещено вещание всех каналов, зарегистрированных в России.