NEPLP в Латвии заблокировал страницу Vagner и еще два российских сайта

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение закрыть доступ в Латвии к трем российским сайтам — wagner2022.ru, dentv.ru и yapolitic.ru, пишет со ссылкой на заявлении совета агентство LETA.

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Спецслужбы установили, что указанные сайты используются для поддержки агрессивной пропаганды России, в том числе для распространения искаженной и ложной информации о войне России против Украины и военных преступлениях, совершенных Россией, а также для их оправдания.

На указанных сайтах распространяется информация, разжигающая рознь и дискредитирующая Латвийское государство и НАТО. Такой контент в информационном пространстве Латвии может создать ложное представление о событиях в мире, негативно влиять на сосуществование различных общественных групп и создать угрозу безопасности Латвийского государства, отмечает NEPLP.

Например, dentv.ru выражает поддержку нападению России на Украину и называет вторжение в Украину спецоперацией, прославляет диктатора Иосифа Сталина, очерняет Украину как страну и украинцев как нацию, распространяет ложную информацию о том, что НАТО готовится напасть на Россию, и весь нарратив портала направлен против украинской нации и западного мира.

На yapolitic.ru можно смотреть российские пропагандистские дискуссионные программы, которые ведут Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и другие лица, публично поддерживающие войну России в Украине и выражающие презрение к Западной Европе, НАТО и т. д., а wagner2022.ru приглашает вступить в эту частную военную компанию.

"В целом указанные сайты распространяют нарратив о том, что в ситуации на Украине виноваты страны Запада и НАТО, а Россия хочет только обеспечить мир во всем мире. Также дискредитируются способности НАТО защищать государства альянса, оправдывается вторжение России в Украину. Распространение такой информации с умышленным введением в заблуждение об истинных целях России в Украине, настраивание

против украинского государства и народа негативно влияет на мирное сосуществование различных социальных групп в Латвии, а также создает риски для различных негативных провокаций, что представляет значительную угрозу национальной безопасности и общественному порядку в Латвии", — мотивирует NEPLP свое решение.

По мнению совета, в конкретном случае польза для общества от блокирования сайтов значительно больше, чем ограничение прав, поскольку общество больше не будет получать информацию, угрожающую безопасности Латвии, Украины и Европы в целом, а также заведомо вводящую в заблуждение.

Решение NEPLP должно быть выполнено немедленно, но в то же время может быть обжаловано в Административном районном суде в течение месяца. Обжалование решения не прекращает его действия.