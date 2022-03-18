NEPLP возбудил 14 административных дел в связи с ретрансляцией запрещенных в Латвии программ
Foto: AFP/Scanpix

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) инициировал 14 дел об административных нарушениях, связанных с ретрансляцией запрещенных программ, сообщил председатель NEPLP Ивар Аболиньш.

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Аболиньш отметил, что в связи с тем, что дела возбуждены против некоторых коммерсантов, но их имена не разглашаются.

"Когда будут приняты решения, общество будет об этом проинформировано. Ответственность каждого коммерсанта будет оцениваться индивидуально. Когда эти дела будут рассмотрены, мы также сообщим о результатах", — сказал Аболиньш.

Как сообщает LETA, NEPLP в последние два года ограничил 68 программ, а том числе, 28 программ после 24 февраля, дня, когда Россия начала военное вторжение в Украину.

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