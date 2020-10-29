NEPLP выявил 35 сайтов, которые нелегально транслировали телепрограммы на территории Латвии

За 9 месяцев Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) обнаружил 35 сайтов, которые занимались нелегальной ретрансляцией телепрограмм на территории Латвии. У них не было на это разрешение.

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В соответствии с законом об электронных СМИ начат процесс ограничения доступа к незаконному контенту. После предупреждения четыре сайта прекратили нелегальную ретрансляцию. 23 сайта заблокированы на территории Латвии на шесть месяцев, а восемь получили предупреждение и время на то, чтобы получить разрешение на ретрансляцию либо прекратить ее.

Заблокированные сайты в основном базируются в России и на Украине и ретранслируют российские телепрограммы.

"Работая нелегально, эти компании наносят ущерб и государству, и честным предприятиям. Кроме того, в результате нелегальной ретрансляции свободно распространяется запрещенные в Латвии и враждебные государству программы", — рассказал председатель NEPLP Ивар Аболиньш. Он подчеркнул, что это только начало борьбы с нелегальным телевизионным контентом.

Член NEPLP Патрик Грива, который отвечает в том числе за защиту информационного пространства Латвии, отмечает, что проблема очень большая. Сайтов, которые занимаются ретрансляцией телепередач, тысячи, среди них есть легальные, но процент подозрительных очень велик. Поэтому нужно увеличить ресурсы на эту работу, считает он. NEPLP предложит изменения в законе, которые могут бороться с нелегальным контентом жестче и эффективнее.