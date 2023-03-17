NEPLP заблокировал доступ к еще ряду сайтов с российской пропагандой
Foto: Pexels.com, Sora Shimazaki

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) заблокировал доступ на территории Латвии к ряду сайтов, которые распространяют вводящий в заблуждение контент о войне России против Украины, говорится в решении совета, опубликованном в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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Доступ закрыт к сайтам cont.ws, iarex.ru, moderndiplomacy.eu, politexpert.net, ru-an-info.livejournal.com, rusonline.org, snanews.de, vsoloviev.ru, fondsk.ru, tvr.by и 78.ru.

Кроме того, заблокированы и зеркала упомянутых сайтов.

В NEPLP отметили, что упомянутые сайты распространяют информацию, которая угрожает госбезопасности, в том числе национальной безопасности Латвии.

Ответственным за контроль над исполнением решения является председатель NEPLP Иварс Аболиньш.

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