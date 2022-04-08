NEPLP заблокировал еще 16 российских сайтов: среди них есть mail.ru
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил заблокировать доступ к 16 российским сайтам, которые предоставляют угрозу госбезопасности, сообщил в Twitter Иварс Аболиньш.

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Решение было принято для защиты информационного пространства Латвии. Среди заблокированных сайтов есть rbc.ru, mail.ru и 1tv.ru.

Из латвийского информационного пространства сайты исчезнут уже на следующей неделе.

"Большое спасибо депутатам Сейма за расширенные полномочия NEPLP, которые, наконец, дали возможность эффективно бороться с недобросовестными поставщиками услуг по запросу. В ближайшее время общество увидит результаты", — написал Аболиньш.

Он указал, что работа и мониторинг продолжаются.

Как сообщалось ранее, в четверг, 7 апреля, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об электронных СМИ, предложенные Комиссией по национальной безопасности. Изменения расширяют права NEPLP по ограничению доступа имеющимся под надзором совета услугам.

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