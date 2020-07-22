NEPLP заблокирует kartina.tv за нелегальную трансляцию телеканалов

За незаконное распространение телепрограмм Национальным совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение ограничить доступ к порталу kartina.tv. Об этом сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Контент портала, во-первых, нарушал авторские права, во-вторых, в некоторых случаях был направлен против Латвии и ее жителей и способствовал разжиганию ненависти.

По решению NEPLP доступ к порталу должны закрыть интернет-провайдеры. Доступ к адресам kartina.tv и play.kartina.tv будет закрыт до 9 октября и может быть продлен.

NEPLP рассматривает еще несколько административных дел за аналогичные правонарушения. Владельцев порталов guzei.tv, tv.guvei.com, rus-tv.com, fanat.tv и kuvalda.tv darbību совет обязал или получить разрешение на ретрансляцию, либо прекратить ретрансляцию телепрограмм в Латвии.