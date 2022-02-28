NEPLP запретил на территории Латвии ретрансляцию телеканалов "Мир24" и RTVi
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Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) принял решение о запрете на ретрансляцию на территории Латвии телеканалов "Мир24" и RTVi.

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По данным Dienas ziņas, "Мир24" запрещается на 5 лет, а RTVi — на один год.

Глава NEPLP Ивап Аболиньш отметил, что решение принято в связи с угрозой национальной безопасности. Решение вступило в силу незамедлительно.

Напомним, что ранее Совет принял решение запретить на территории Латвии ретрансляцию телеканалов "Беларусь 24", ПБК Эстония и ПБК Литва.

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